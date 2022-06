Podłogi winylowe – powrót z zaświatów!

Podłogi winylowe występują w szerokiej gamie dekorów, są wytrzymałe, odporne na wilgoć i łatwe do utrzymania w czystości. Są więc dobrym rozwiązaniem na aranżacje łazienek w każdym stylu. Podłoga winylowa charakteryzuje się wysoką odporność na wilgoć, nie wypacza się i nie zmienia wymiarów. Jest ponadto odporna na plamy i zabrudzenia, co jest niezwykle ważne w takim pomieszczeniu jak łazienka, która musi być higieniczna i łatwa do sprzątania. Zaletą podłogi winylowej jest również jej antypoślizgowość. Co istotne, podłoga winylowa cechuje się niskim współczynnikiem oporu ciepła, doskonale nadaje się więc do montażu na wodne ogrzewanie podłogowe, często stosowane w nowoczesnych łazienkach. Zaletą podłóg winylowych jest również bardzo bogata paleta wzorów, od bardzo jasnych, kremowych, poprzez klasyczne, do wyrazistych i mocnych barw. Możliwe jest zatem dopasowanie konkretnego dekoru do niemal każdej aranżacji, stylu i charakteru łazienki.