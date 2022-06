Wyjątkowo piękne ogrody, które Cię zainspirują!

Ogród to tradycyjne miejsce relaksu i kontemplacji. Sadzenie i pielęgnacja kwiatów mogą przynieść ogromną satysfakcję, a odpowiednio urządzony ogród staje się wizytówką domu. To jego spostrzegają goście w pierwszej kolejności. Własny wyjątkowy ogród to marzenie nie tylko tych, którzy mieszkając w mieście nie zawsze mogą sobie na niego pozwolić ze względu na brak miejsca. W centrum miasta alternatywą pozostaje działka na której możemy sadzić kwiaty i pielęgnować zieleń. Zaś Ci, którzy posiadają ogród, często borykają się z wyborem odpowiedniej aranżacji. Aby zainspirować niezdecydowanych, a pozostałym umilić czas, wybraliśmy fenomenalnie piękne ogrody w różnych stylach. Od azjatyckiego po nowoczesny. Projektowanie ogrodu jest czymś szalenie przyjemnym, jednak należy pamiętać o tym, żeby nie skupiać się wyłącznie na stronie estetycznej. Ogród jako strefa relaksu powinien być dobrze dopasowany do naszych potrzeb, jak również roślinność odpowiednio dobrana do podłoża. Wszystko musi ze sobą współgrać, aby móc w efekcie cieszyć się chwilami w zielonym otoczeniu.

Oto 10 inspirujących przykładów na piękne ogrody.