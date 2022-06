TOP 10 – najpiękniejsze tarasy drewniane!

Tarasy drewniane to naturalne połączenie domu z ogrodem. To miejsce wypoczynku gdzie spędzamy czas podczas ładnej pogody. Latem pełni funkcję salonu na otwartym powietrzu – przyjmujemy na nim gości, organizujemy przyjęcia czy spotkania przy grillu. Wydaje się, że tarasy drewniane mają tyle samo wad ile zalet. Z jednej strony są niezwykle efektowne oraz ciepłe w dotyku, dzięki czemu przyjemnie jest chodzić po nich boso. Z drugiej strony są najbardziej narażone na działanie czynników atmosferycznych spośród wszystkich rodzajów wykończenia tarasu. Dobrze dobrany gatunek drewna, regularna pielęgnacja w postaci impregnowania i olejowania mogą jednak sprawić, że tarasy drewniane będą nas cieszyły przez wiele lat. Drewno to najpiękniejszy materiał na budowę tarasu, dlatego w dzisiejszym rankingu wybraliśmy i opisaliśmy dla Was najpiękniejsze tarasy drewniane od ekspertów homify!