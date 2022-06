Pomysł na salon – 5 niezwykłych metamorfoz!

Odpowiedni pomysł na salon może odmienić mieszkanie nie do poznania. Jest to najbardziej reprezentacyjne miejsce w domu, dlatego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jego wygląd. O tym jak bardzo istotne jest to, jak prezentuje się wnętrze domu wiedzą najlepiej specjaliści zajmujący się home stagingiem czyli przygotowywaniem nieruchomości do sprzedaży. Techniki home stagingu dążą do szybkiego sprzedania mieszkania wykorzystując jak najmniejsze nakłady finansowe. Przykłady tego typu metamorfoz mogą być również inspirujące dla osób, które nie mają zamiaru sprzedawać, ale chcieliby niewielkim kosztem odmienić wnętrze swojego domu. Jesteście ciekawi jak efekt może przynieść taki wizaż nieruchomości? – zobaczcie co przygotowali nasi eksperci z homify!