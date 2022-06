Pokoje dziecięce pełne kolorów!

Pokoje dziecięce są zawsze pełne kolorów, bez względu na kolor ścian czy mebli, najwięcej życia do wnętrza wprowadzają zabawki we wszystkich kolorach tęczy. Kolorystyka pokoju wpływa jednak na samopoczucie i rozwój dziecka, dlatego warto się zastanowić w jaki sposób ozdobić ściany i dobrać wyposażenie. Kolor powinien być dostosowany do wieku jak i indywidualnych preferencji dziecka, które kształtują się już około 2 roku życia. Zamiłowanie do poszczególnych barw związane jest przede wszystkim z temperamentem. Kolory mają również swoje symboliczne znaczenie i różne oddziałują na przebywające w jego otoczeniu osoby. Jak zaaranżować kolorystycznie pokoje dziecięce, aby dobrze spełniały swoje funkcje? Które kolory pobudzają do działania, rozwijają kreatywność, a które uspakajają i pomagają w zasypianiu? – przeczytajcie nasz krótki przewodnik!