Łazienka na poddaszu – jak urządzić?

Łazienka na poddaszu, zazwyczaj niewielka nie powinna być co do centymetra zastawiona różnymi meblami i urządzeniami. Podejmując się aranżacji tego typu przestrzeni powinniśmy na samy początku zdecydować co jest najpotrzebniejsze w łazience, gdzie możemy konkretne urządzenia zainstalować (chodzi głównie o położenie pionów kanalizacyjnych) oraz jakiej wielkości powinny być poszczególne sprzęty. Łazienka na poddaszu może być bardzo funkcjonalna jeżeli dobrze przemyślimy jej aranżację. Przed zakupem warto sprawdzić wysokość poszczególnych sprzętów oraz wziąć pod uwagę, że w zależności od sposobu zamontowania mogą one być jeszcze wyższe. Chcąc umieścić toaletę pod skosem warto rozejrzeć się za obniżonymi stelażami do wc i bidetów, które umożliwią ich instalacje do niskich ścianek kolankowych. W przypadku wanny te postawione na nóżkach albo na obudowie są kilkanaście centymetrów wyższe niż na pokazana na zdjęciu umieszczona bezpośrednio na podłodze. Takie wydawałoby się drobne detale są bardzo istotne podczas aranżacji takiej trudnej przestrzeni jaką jest łazienka na poddaszu.