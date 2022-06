Salon z aneksem kuchennym – 8 przykładów

Oto salon z aneksem kuchennym, a raczej sypialnia z aneksem kuchennym. To znaczy i to i to. To małe mieszkanko ma ciekawą strukturę sufitu i podłogi. Łamane powierzchnie na suficie są być może niezależnym zabiegiem, za to podest w strefie salonowej mógł być projektem zamierzonym. Dzięki temu salon z aneksem kuchennym zostaje podzielony na dwie sfery. Często spotykany trik spajający wystrój wnętrza pojawił się także tutaj, a jest do stół w identycznym materiale co podłoga. Pomieszczenie to jest niewielkie, dlatego kuchnia ma wyłącznie dolne szafki, a nad nią znajduje się szary pas kontynuujący na ścianie kolor z blatu. Okrągły dywan dodaje przytulności temu wnętrzu. Idealne mieszkanie dla singla!