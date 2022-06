Aranżacja ogrodu – zachwycające pomysły!

Aranżacja ogrodu o dużej powierzchni to spore pole do popisu. Nie zapominajmy jednak, że duży ogród równa się większemu obszarowi do wypoczynku i – co ważne – rekreacji, więc nadmierne zagracanie przestrzeni może być odebraniem sobie wielu możliwości. Tak jak widać na powyższym przykładzie, idealnie wyhodowana, soczyście zielona i równo przycięta trawka, także stanowi ozdobę ogrodu. Betonowa alejka prowadzi do centralnego miejsca wypoczynkowego z meblami ogrodowymi, pomijając po drodze okrągły dekoracyjny klomb. Rośliny posadzone w skrajnych miejscach działki i pod domem dodają przytulności. Środek ogrodu przeznaczony jest do wypoczynku przy opalaniu, zabaw z dziećmi i psem. Plac zabaw dla dorosłych!