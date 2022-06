Na wyspę w formie baru decydują się przede wszystkim osoby, które nie mają czasu na długie gotowanie, lecz za to chętnie zjedzą szybko śniadanie przed pójściem do pracy. Jest to też propozycja dla osób lubiących nowoczesne meble kuchenne nawiązujące do stylistyki barowej, lubiących czuć się we własnych czterech kątach jak w luksusowym lokalu. Na zdjęciu biała wyspa wyróżnia się na tle drewnianych mebli i podłogi, a dodatkowy silny akcent stanowią stołki barowe o intensywnym, żółtym kolorze. Półwysep stanowi niezwykle efektowną przegrodę pomiędzy pomieszczeniami. Tego rodzaju nowoczesne meble kuchenne z jednej strony dzielą, a z drugiej łączą przestrzeń otwartej kuchni i salonu.