Wystrój salonu – 10 pięknych aranżacji

Salon to wizytówka naszego domu i miejsce spotkań. Tam zapraszamy gości i spędzamy najwięcej czasu z rodziną. Relaksujemy się, oglądamy telewizję, czasem pracujemy. Pomieszczenie wielofunkcyjne i ogólnodostępne. Dziś wybór mebli do salonu jest chyba największy spośród wyposażenia wszystkich pomieszczeń i najbardziej różnorodny – tyle samo ile stylów aranżacji wnętrz w niezliczonych wersjach. Najczęściej od wystroju salonu rozpoczynamy planowanie wyglądu reszty pomieszczeń w całym naszym mieszkaniu. Jednak wystrój salonu to nie tylko meble, ale też mnóstwo detali takich jak dekoracje ścian, sufitów, podłóg. W tym zestawieniu przedstawiamy Wam kilka odsłon salonu, które mamy nadzieję nacieszą Wasze oko, zainspirują, a może nawet skłonią do wprowadzenia zmian w Waszym wnętrzu. A jak możecie to zrobić szybko i tanio, dowiecie się z Katalogu Inspiracji 6 sposobów na szybką i niedrogą metamorfozę salonu.

Zaczynamy.