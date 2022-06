Dom – marzenie pośrodku lasu!

Na homify uwielbiamy rewitalizacje starych budynków. Chociaż wydawać by się mogło, że kreatywność naszych architektów będzie mogła zostać ograniczona przez istniejącą już strukturę oraz historię miejsca, to jednak dzieje się dokładanie na odwrót! Wydobycie potencjału rozpadającej się ruiny to nie lada sztuka, wciąż jesteśmy zaskakiwani oryginalnością proponowanych rozwiązań.

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was projekt brytyjskiego studia Trewin Design Architects. Został on nagrodzony prestiżową nagrodą 2014 LABC Building Excellence Awards za najlepszą rewitalizację bądź dobudówkę. Już sam ten fakt wzbudza nasze zainteresowanie! Jeśli jeszcze dodamy, że dzięki interwencji profesjonalistów homify ze starej stodoły uczyniono rezydencję z widokiem na morze, to już naprawdę nie możemy doczekać się wizyty w Devon…