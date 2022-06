Jak uchronić się przed zatruciem czadem w domu?

Każdego roku, w samej Polsce, w wyniku zatrucia tlenkiem węgla umiera około 100 osób. W Stanach Zjednoczonych z tego samego powodu umiera rocznie co najmniej 400 osób. Setki tysięcy osób są poszkodowane. Ten toksyczny gaz nie ma koloru ani zapachu, obezwładnia i usypia. Jest lżejszy od powietrza, w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach gromadzi się głównie pod sufitem, przenika przez ściany i stropy. Dostaje się do organizmu drogami oddechowymi następnie w płucach przenika do krwi. Tam łączy się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokuje dostęp tlenu do organizmu i uszkadza narządy – może powodować nawet śmierć. Zobaczcie co należy robić aby uniknąć zaczadzenia, jakie są jego objawy i jak należy ratować poszkodowanych. Te informacje mogą uratować życie Wam i Waszym bliskim!