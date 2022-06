Małe mieszkanie, w którym niczego nie brakuje!

Prostota. Wiele osób kieruje się tym określeniem w projektowaniu i organizacji przestrzeni w domu. W dzisiejszych czasach jest ona coraz bardziej ograniczona i niemal na wagę złota, dlatego też musimy umiejętnie ja wykorzystywać, sprawiając, by miejsce, którym żyjemy była zarówno piękne, jak i funkcjonalne. Wyobraź sobie, jak przyjemne byłoby to uczucie: mieszkać w domu, który mimo niewielkich rozmiarów nadal pozostaje przestronny, dzięki przejrzystemu i minimalistycznemu stylowi. A odpowiedni układ mebli oraz jasne kolory wypełniają go światłem i swobodną atmosferą. Oczywiście, że istnieją takie mieszkania, które z niewielkim metrażem i bez skomplikowanych zmian w projekcie wydają się znacznie większe niż w rzeczywistości, a na dodatek są o wiele bardziej komfortowe. Mała przestrzeń z funkcjonalnym układem jest okazją do eksperymentowania z teksturami, akcesoriami dekoracyjnymi oraz stylem mebli. Tym razem obejrzymy mieszkanie zaprojektowane przez Rover Building Comapny z Ukrainy. Jest to przestrzeń której komfort od razu rzuca się w oczy: wypełniona jest światłem i atmosferą świeżości… to niemal niemożliwe, by się nie zakochać!