Remont łazienki – krok po kroku

Remont łazienki to nie tylko wymiana glazury, ale również zazwyczaj całego wyposażenia łazienki. To czas na wymianę wanny i umywalki na nową, często również wstawienie dodatkowo kabiny prysznicowej. Dobór wyposażenia łazienki powinien być dobrze przemyślany. Nie do wszystkich pomieszczeń warto wpychać na siłę wannę i prysznic, warto zastanowić się co jest nam bardziej potrzebne lub poszukać innego wyjścia np. spróbować poszukać ich w mniejszych, nietypowych rozmiarach, często już oferowanych przez niektórych producentów wyposażenia łazienek lub zamontować prysznic nad wanną.