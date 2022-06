Jak uwolnić się od zbędnych rupieci w domu?

Tak skompletowane rzeczy ułóżcie w zbiory na wybranych miejscach. Wcale nie muszą to być nowe półki czy szuflady, chodzi tylko o to, by odświeżyć umysł i pamięć do tego, co gdzie się znajduje i gdzie ma swoje stare – nowe, miejsce. Meble przeznaczone do konkretnych funkcji, jak na przykład szafka RTV zawsze będzie najlepszym i w sumie jedynym miejscem na przechowywanie płyt CD lub DVD. Tak jak książki, można ułożyć je tematycznie lub bardziej zabawnie – kolorystycznie. To doda ciekawego wyglądu całemu wnętrzu. Resztę drobnostek spakujcie do ozdobnych pudełek, które można postawić w widocznym i dobrze dostępnym miejscu – zawsze pod ręką.