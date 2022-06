Dom współczesnego James'a Bonda!

Temperatura lubi płatać czasem różne figle. Obecnie już chyba nikogo nie dziwią jej gwałtowne wahania. Zimą, potrafi dojść do wartości znacznie poniżej zera, z kolei latem sięga nawet trzydziestu paru stopni na plusie. Nie ma wątpliwości co do tego, że w takie dni idealnym rozwiązaniem, by choć na chwilę się schłodzić jest basen. Doskonale wiedzieli o tym nasi architekci, dlatego specjalnie zdecydowali się go zaprojektować. Jego duża powierzchnia sprawia, że może z niego korzystać paru domowników jednocześnie. Co więcej, jest to element, który umożliwia aktywność fizyczną, co w czasach zdominowanych przez pracę przed komputerem jest bardzo ważne.