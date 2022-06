Jak ciekawie urządzić kuchnię w bloku?

Biel, chłodny błękit i jasna drewniana podłoga sprawią, że mała kuchnia w bloku zmieni się nie do poznania. Jasne barwy powiększają optycznie pomieszczenie, a niebieskie akcenty nadają jej świeżego, morskiego klimatu. Delikatny kwiatowy wzór na ścianie, powyżej blatu kuchennego, ożywia klasyczną w swoich formach, białą kuchnię. Kuchnia w bloku zazwyczaj bardzo wąska i ciemna, nie powinna być urządzana jedynie w jednym kolorze. Mogło by to wprowadzić zbytnią monotonię do wnętrza. Dlatego tak ważne są dodatki i akcenty kolorystyczne jak te delikatne fiołki na ścianie, wprowadzające dodatkowo nieco romantyczną, letnią atmosferę do kuchni.