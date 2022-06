Nowoczesna kuchnia – biel z akcentem

Żadna z barw nie daje tyle ciepła i energii co kolor pomarańczy. Nowoczesna kuchnia z dodatkami w tym intensywnym odcieniu pobudza do życia i motywuje do działania. Jednak, żeby nie zrobiło nam się zbyt gorąco od tego południowego słońca, zneutralizowano go delikatnie przez wprowadzenie dużej ilości bieli. W tej harmonijnej proporcji ta nowoczesna kuchnia zachęca do aktywnego spędzania w niej czasu, lecz nie powoduje, że dostajemy oczopląsu od nadmiaru intensywnego koloru.