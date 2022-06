8 super aranżacji z mapą świata w roli głównej!

Pomysł na ściany w domu to nieskończenie wiele opcji kolorystycznych i wzorniczych do wyboru, nie mówiąc już nawet o przeróżnych technikach ich ozdabiania. Można pokusić się o stwierdzenie, że chyba w każdym pokoju na świecie mógłby znaleźć się niepowtarzalny wystrój ścian. Tym razem pochylimy się nad ciekawą i efektowną ideą w aranżacji wnętrz. Mapa świata na ścianie to trend, który pojawia się ostatnio coraz częściej i to w przeróżnych kombinacjach. Jest o tyle wdzięcznym i elastycznym elementem wystroju, że występuje w różnych rodzajach, opcjach kolorystycznych, czyli może wpasować się w każdy charakter i styl wnętrza. Dodatkowo może być jedynie bazą na inne, oryginalne, nowoczesne rozwiązania. Mapa świata najlepiej pasuje do gabinetów, pokoi dziecięcych, ale jako dekoracja pojawić się może w każdym pomieszczeniu! Zobaczcie poniżej w jakich odsłonach.

