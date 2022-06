Dom pełen wygód!

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was projekt, który spodoba się wszystkim tym, którzy ponad wszystko cenią sobie wygodę. Wystrój willi w Gironie autorstwa barcelońskiego studia architektury Brick Construcción y Deseño oprócz tego, że komfortowy, jest jeszcze jasny i przytulny. Odpowiedzialni za efekt końcowy architekci wnętrz na co dzień zajmują się projektowaniem biur, sklepów, hoteli oraz pomieszczeń przemysłowych, a nawet systemów monitoringu! Dlatego też stworzenie pięknej aranżacji domu była dla nich nowym wyzwaniem, do którego podeszli z wielkim entuzjazm oraz uwagą do szczegółu.

Naszym zdaniem poradzili sobie śpiewająco, ale ciekawi jesteśmy Waszego zdania…