6 rzeczy, które zupełnie odmieniły domowe życie!

Jedni z nas śpią więcej, inni nieco mniej, ale nie możemy się oszukiwać – sen to sposób na regenerację i tak naprawdę przesypiamy sporą część całego życia. Jeśli chcemy być rano wypoczęci, to z pewnością odpowiednio dobrany materac nam w tym pomoże. Na dobry sen raczej nie mogli liczyć nasi przodkowie, którzy zaczynali od… słomy i sierści przykrytej skórą. Nie można nazwać tej konstrukcji luksusowym posłaniem do którego aż chce się wracać. Oprócz tego nie była zbyt wytrzymała. W starożytnym Egipcie królowało łóżko ze stosu gałęzi palmowych, zaś w Rzymie już 200 lat p.n.e stworzono pierwszy materac, który miał opakowanie (z płótna) i wypełnienie ze słomy, siana lub wełny. Dopiero w XV wieku w Europie ten materac został ulepszony – opakowanie bardziej ozdobne, a środek wypełniony słomą lub piórami. Kiedy wreszcie wprowadzono materac sprężynowy, który zrewolucjonizował sypialnię? Pod koniec XIX wieku powstały pierwsze materace ze sprężynami, które pozwalały na względny rozkład ciężaru ciała na powierzchni materaca. Dzięki temu miał od znacznie dłuższą żywotność, a korzystanie z niego było o wiele przyjemniejsze niż z wcześniejszych prototypów. Sprężyny nazywane bonellowymi nie są najwygodniejsze, ale na szczęście James Marshall opatentował sprężynę kieszeniową, która znacznie lepiej dopasowuje się do ciała.

Ta piękna i minimalistyczna sypialnia została stworzona przez superpozycja architekci.