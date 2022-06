Łazienki z pomysłem – 10 przykładów

Ręcznie wykonane ceramiczne akcesoria to świetny wybór podczas urządzenia łazienki z pomysłem. Taki element jest czymś oryginalnym, sam w sobie stanowi dekorację i dobrze się prezentuje. Możemy być pewni co do wyjątkowości produktu, ponieważ są wytwarzane w polskiej pracowni ceramicznej dekornia.pl. Ze względu na bogatą paletę kolorów i form można dobrać odpowiednią umywalkę do każdej łazienki, niezależnie od panującego w niej wystroju. W tym przypadku niebieskawy kolor i dodatki w kształcie ryby, mogą być też muszelki, nawiązują do morskiego klimatu, który często pojawia się w łazienkach.