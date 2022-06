Jak urządzić pokój dla mądrego i kreatywnego dziecka?

Każdemu rodzicowi zależy na tym, by ich dziecko było w przyszłości ambitne i samodzielne. Dlatego warto już od najmłodszych lat uczyć go odpowiedzialności. Dbanie o porządek i odkładanie rzeczy na miejsce to zajęcie, które może wykonywać już pięciolatek. Aby mu w tym praktycznie pomóc należy zaprojektować meble w pokoju na jego miarę. Dokładnie chodzi tu o regały, które nie powinny być wysokie, a dostęp do ich wnętrza jak najprostszy. Powyższy projekt jest tego najlepszym przykładem. Niektóre półki mogą być otwarte, drugie zamknięte, a jeszcze inne mogą mieścić w sobie materiałowe kosze, do których łatwo jest sięgnąć, mieszczą wiele rzeczy, a do tego od frontu ładnie i uporządkowanie wyglądają! Na tym meblu znalazło się także miejsce na siedzisko, pod którym znajduje się skrzynia. Jest to nowoczesna wersja meblościanki dla dzieci! Praktyczne i wygodne!