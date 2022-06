Niepozorny dom z fajnym wnętrzem

Główną zaletą tego projektu, są jego otwarte przestrzenie. Dom został stworzony tak, by pomieścić jak najwięcej pomieszczeń przy średniej wielkości metrażu – stąd też architekci zrezygnowali z oddzielania każdego pokoju ścianami, co znacznie zmniejszyłoby powierzchnie wnętrz. By wydzielić przestrzeń salonu od jadalni i korytarza, projektanci wybrali obszerny, jasnokremowy dywan o gładkiej strukturze. Nie dość, że znacznie ociepla to wnętrze, to dodatkowo świetnie tonuje pomieszczenie. Mamy nadzieję, że powoli pożegnaliście się już z widokiem PRL-owskiej meblościanki, bowiem to co szykuje dla nas rok 2016 to właśnie powrót do tego niechcianego mebla! Zapomnijcie jednak o meblościankach ze sklejki w nieznośnym, pomarańczowym odcieniu – w tym przypadku projektanci udowadniają, że minimalistyczna meblościanka stworzona z naturalnego drewna o głębokim odcieniu może być fantastycznym rozwiązaniem, by zwiększyć powierzchnię do przechowywania!