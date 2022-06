Jakie drewno wybrać budując dom?

Domy drewniane mają naprawdę sporo zwolenników. Wynika to z licznych zalet budynków o tym rodzaju konstrukcji. Drewno jako surowiec naturalny , posiadający zdolność do samoregulacji wilgotności, stwarza niepowtarzalny, trudny do uzyskania w innych technologiach, mikroklimat wnętrza budynku. Czas budowy jest krótki a lekka konstrukcja domu drewnianego do minimum ogranicza wielkość fundamentów, dzięki czemu ich koszt jest niższy. Poza fundamentami dom drewniany nie wymaga żadnych prac mokrych, jak betonowanie czy murowanie, dzięki czemu budowa domu drewnianego może odbywać się w okresie zimowym. Domy drewniane można również łatwo rozbudowywać, zmieniać i modernizować. Te i inne zalety sprawiają, że inwestorzy często decydują się na wykorzystanie tego surowca podczas budowy swojego domu. Jednak podczas wyboru konkretnego rodzaju materiału możecie napotkać pewne pułapki i przeszkody, które są w późniejszym czasie dość kosztowne. Poważnym i często spotykanym błędem jest wykorzystywanie do budowy domów jak i również do wykonywanie szkieletu drewnianego drewna niesuszonego i niestruganego. Stosowanie takiego drewna, wbrew pozorom nie obniża kosztów budowy. Zobaczcie jakie drewno warto wybierać budując dom. Jakie są jego wady i zalety.