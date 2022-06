Dom, w którym nie ma miejsca na stres!

To po pierwsze. Zdecydowana większość z nas czuje się lepiej tylko w uporządkowanych i czystych mieszkaniach. Jeśli bałagan przestaje nas interesować i go nie zauważamy to znak, że popadliśmy w marazm i jesteśmy zedemotywowani do życia pełną piersią. W domu zaczynamy każdy nasz poranek i tam też kończymy dzień. Warto zadbać o jego estetyczny wygląd, gdyż podświadomie wpływa on na nasze samopoczucie i ocenę jakości codziennego, czasami monotonnego życia. Tę monotonię można przerwać dodatkowymi zajęciami i ciekawymi aktywnościami poza domem, ale też w takim samym stopniu w miejscu, w którym osiedliśmy na stałe poprzez szybkie metamorfozy wnętrz, które łatwo przychodzą nam tylko w zadbanym domu.