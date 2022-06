7 pomysłów na ścianę nad blatem kuchennym!

Czyżby tradycyjne płytki ceramiczne odchodziły do lamusa? Niekoniecznie! Są one standardowym i najbardziej popularnym rozwiązaniem i ciągle bardzo dobrym wyborem. Szeroka oferta kolorów, kształtów i wielkości płytek daje nam możliwość by zaszaleć! Duży wpływ na ich ostateczny wygląd ma również sposób ich ułożenia, więc alternatywy są niemal nieograniczone – od łączenia kontrastujących kolorów, różnych tekstur czy wykończenia ich efektownym gzymsem. Ceramiczne płytki wydają się być najbezpieczniejszym wyborem, także ze względu na prostotę w ich utrzymaniu – z łatwością się je czyści i są one odporne na działanie pary wodnej. Kłopotliwe mogą być jedynie fugi, gdyż osadzają się w nich zanieczyszczenia – kurz oraz tłuszcz. Sposobem na tę niedogodność są płytki o większej powierzchni, które zmniejszą jednocześnie przestrzeń wypełnioną fugami. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie bardzo cienkich fug. A jeśli szukamy czegoś zupełnie innego, ciekawy wystrój możemy stworzyć przy użyciu nieścieralnej farby, zaś nowoczesnego charaktery do naszej aranżacji możemy dodać używając szklanej płyty. Co jeszcze innego możemy wybrać, by ozdobić kuchenną ścianę nad blatem? Może to być drewno, kamień, zdjęcie, fototapeta, mozaika, czy płyta meblowa. Sprawdźmy w jaki sposób te możliwości wykorzystali nasi eksperci!