Jak profesjonalnie dobrać oświetlenie do kuchni?

Kuchnia to serce każdego domu, bez względu na jej styl pragniemy, aby służyła nam swoją funkcjonalnością, pojemnością oraz łatwością w użytkowaniu. Przed przystąpieniem do aranżacji tego pomieszczenia powinniśmy dokładnie przeanalizować wady i zalety przestrzeni, jej kształt, wielkość oraz stopień naświetlenia, czyli dostęp do światła naturalnego. Posiadając wszystkie wyżej wymienione informacje możemy wybrać styl kuchni oraz jej zabudowę. W dzisiejszym artykule postaramy się Wam podpowiedzieć jak wybrać odpowiednie oświetlenie do kuchni i czym się kierować.

Idealna kuchnia to miejsce doskonale zaprojektowane, w którym wszystkie niezbędne narzędzia, sprzęty znajdują się pod ręką, w którym swobodnie możemy się poruszać oraz posiadamy odpowiedniej wielkości przestrzeń do przygotowywania posiłków. Niestety nie ma wzorcowego przepisu na aranżację doskonałej kuchni. Każda jest inna, ponieważ każdy z nas ma inne wymagania odnośnie tego co powinno się w niej znaleźć. Kluczem do sukcesu jest perfekcyjne dopasowanie tej przestrzeni oraz zgranie z naszymi indywidualnymi potrzebami. Pomiary są pierwszym krokiem, od którego powinniśmy zacząć. Bez tej wiedzy nie będziemy w stanie maksymalnie wykorzystać potencjału aranżowanej przestrzeni ani dopasować do niej kształtu zabudowy. Po drugie ergonomia. Kuchnia powinna spełniać nasze wymagania oraz ułatwiać nam czas spędzony w niej, dlatego ważne, aby rozmiar oraz wysokość blatów dopasować do naszych potrzeb oraz wzrostu właścicieli. Dzięki temu nie obciążymy nadto kręgosłupa, a stworzymy komfortowe warunki do pracy. Praca w kuchni powinna być przyjemnością, a nie męczącym obowiązkiem. Po trzecie właściwe oświetlenie. Przede wszystkim światło w kuchni powinno mieć więcej niż jedno źródło. Blat, czyli część robocza powinna posiadać właściwie dopasowane, osobne światło, ponieważ w tej części odbywa się proces przygotowawczy naszych posiłków. Nasze sukcesy kulinarne w połowie są uzależnione od prawidłowej pracy, a ta od odpowiedniego oświetlenia. Dlatego nie powinniśmy lekceważyć tego aspektu, tylko bliżej mu się przyjrzeć i poszukać właściwego rozwiązania dla nas.O tym jakie oświetlenie najlepiej wykorzystać w przestrzeni kuchennej w pozostałej części artykułu.