Co dwie stodoły, to nie jedna

Od frontu okna w obu budynkach cofnięto nieco do tyłu, co pozwoliło na wytworzenie z przodu przestrzeni, którą wykorzystano na umieszczenie w niej drewnianych słupków, stanowiących ciekawy element dekoracyjny fasady. Pozwalają one także na osiągnięcie wrażenia intymności i prywatności, ale jednocześnie umożliwiają one przebijanie się światła z wewnątrz na zewnątrz. Niezwykle efektownie wygląda to zwłaszcza nocą.

Obejrzyjcie inny projekt Roberta Skitka z RS+ : homify 360°: nowe wcielenie nowoczesności w Krakowie.