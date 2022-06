Nowoczesne fontanny ogrodowe – zainstaluj w 7 krokach!

Pojemnik z wodą należy zamontować we wcześniej wykopanym dole. Jeśli jest to gotowy pojemnik nie musicie martwić się o jego trwałość ale jeśli zdecydowaliście się na zrobienie fontanny zupełnie samodzielnie od zera i chcecie aby była zrobiona np. z ceramicznych czy metalowych donic pamiętajcie, że każde naczynie należy wcześniej dokładnie oczyścić i zaimpregnować specjalnym preparatem. W gotowym oczku wodnym instalacja fontanny sprowadza się do podłączenia do pompy odpowiedniej końcówki rozpylającej wodę. W wypadku braku zbiornika konstrukcja wygląda tak: w wykopanym dole umieszcza się pojemnik sięgający kilka centymetrów poniżej jego krawędzi. Brzeg wykopu, uformowany w kształcie leja, należy wyłożyć folią i jej końce włożyć do pojemnika. Dół przykryć rusztem z nierdzewnych prętów metalowych, a na nim ułożyć kamień z przewierconym otworem, donice, rzeźbę lub inną konstrukcję, w której zostanie umieszczony przewód wodny.