Brzydkie kaczątko przeistoczone w łabędzia!

Inwestorzy kupili działkę nad mazurskim jeziorem, na której wciąż znajdowały się stare zabudowania gospodarcze. Większość z nich zdecydowanie nie dała się do niczego- nawet nie do przebudowy. Jedynie budynek, który wcześniej służył jako obora, prezentował sobą pewną wartość. To właśnie on stał się bazą, na której stworzono przyszły dom. Wymagał jednak gruntownej rekonstrukcji i wzmocnienia jego szkieletu, aby nadawał się do zamieszkania.