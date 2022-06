Wyzwanie- trudna działka!

Zagłębie Rury to gęsto zaludniony i równie gęsto zabudowany obszar, gdzie niełatwo jest znaleźć działkę na pokaźnych rozmiarów dom jednorodzinny. Dziś pokażemy Wam, w jaki sposób architekci poradzili sobie z zadaniem wybudowania domu na niewielkiej i do tego pochyłej parceli, który jednocześnie spełnia życzenia klientów co do sporego metrażu. Zdołano stworzyć nowoczesny budynek o łącznej powierzchni użytkowej 422 metrów kwadratowych, który gwarantuje swoim mieszkańcom najwyższy komfort mieszkaniowy!