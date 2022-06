Feng Shui w przedpokoju – sposób na świetne pierwsze wrażenie!

Powszechnie uważa się, że wizytówką naszej przestrzeni jest przedpokój. Przede wszystkim jest to pierwsze pomieszczenie do którego zapraszamy gości zaraz po przekroczeniu progu mieszkania. Przestrzeń ta powinna być odpowiednio zaprojektowana, zdobić nasze wnętrze, a także pełnić funkcję reprezentatywną, Niestety bardzo często jest trudna w aranżacji, zaciemniona i mało przestronna. Dziś postaramy Wam się podpowiedzieć jak urządzić to miejsce zgodnie z zasadami Feng Shui.

Może zacznijmy od wyjaśnienia co to jest Feng Shui. Jest to starożytna praktyka, która polegała na planowaniu przestrzeni, w celu osiągnięcia zgodności ze środowiskiem naturalnym. Sztuka ta pochodzi z Chin i ma już na swoim koncie trzy tysiące lat, a jej jedynym celem była aranżacja wnętrz. Głównym założeniem jest przekonanie, że świat wypełnia energia chi, dlatego wszelkiego rodzaju meble, dodatki itp. powinny być tak dopasowane do mieszkania, aby energia chi mogła swobodnie krążyć po mieszkaniu, zapewniając tym samym dobre samopoczucie oraz pomyślność. Według Feng Shui przedpokój jest przede wszystkim odpowiedzialny za zdrowie mieszkańców. Rozpoczynając jego aranżację szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na oświetlenie oraz uwolnienie go od niesprzyjających człowiekowi przedmiotów. Korytarz to najczęściej miejsce, które pozbawione jest dostępu do okien, czyli światła dziennego, dlatego powinniśmy zadbać o jego odpowiednie oświetlenie. Chcąc rozświetlić tę przestrzeń warto zastosować jasne odcienie kolorów, od piaskowego, po szarości czy błękity. Powiększą optycznie wnętrze oraz sprawią, że stanie się ono bardziej rozjaśnione. Obiekty uznane przez Feng Shui za niesprzyjające człowiekowi to m.in. schody skierowane na drzwi, pojedynczy słup, lustro na wprost drzwi, zbyt blisko postawiona ściana, a nawet WC na piętrze, znajdujące się bezpośrednio nad drzwiami wejściowymi. Chcąc stworzyć przestrzeń zgodną w pełni z zasadami tejże starożytnej praktyki, powinniśmy starać się unikać tych obiektów w przedpokoju, a energia chi pozostanie w naszej przestrzeni wraz z jego mieszkańcami.