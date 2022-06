Dom z cegły o powalającym wnętrzu!

Sypialnia w tym domu to bardzo nastrojowe miejsce. Znalazło się tutaj ogromne łózko, które bez wątpienia pozwala się w pełni wyspać. Całe pomieszczenie jest bardzo jasne. Udało się to osiągnąć dzięki wprowadzeniu białego koloru jako dominującego oraz dużego przeszklenia. Dzięki niemu do całego wnętrza mogą bez skrępowania wpadać ciepłe promienie słońca. Zwróćcie uwagę na to, że do tego pomieszczenia nasi eksperci zdecydowali się również wprowadzić pomysłowy obraz. Ten drobny element dodaje całej przestrzeni niesamowitego charakteru!

