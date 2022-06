Najlepsze materiały na pokrycia dachowe!

Gonty stalowe to nic innego jak dachówka stalowa z kruszywem, która zdobywa coraz większą popularność. Pokrycie to pomimo że jest lekkie, jak zwykła blachodachówka, oferuje trwałość na poziomie bardzo dobrych dachówek ceramicznych. Jedną z jego zalet jest znakomite usztywnienie więźby dachowej. System montuje się bez jakichkolwiek uszczelek przez co jest bezobsługowy, w przeciwieństwie do dachów ceramicznych. Dachy pokryte stalowymi dachówkami są bardzo wytrzymałe na silne podmuchy wiatru – do 250km/h a w wypadku ceramicznej dachówki jest to ok 150km/h.