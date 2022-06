Jak pomysłowo wykorzystać przestrzeń pod łóżkiem?

Łóżko jest tym elementem wyposażenia domu, którego nie może zabraknąć w żadnej sypialni. Żadna kanapa, rozkładany fotel, czy dmuchany materac nie zastąpi nam komfortu płynącego z używania wygodnego i dopasowanego do naszych potrzeb łóżka. Często przestrzeń pod łóżkiem jest niezagospodarowana, co w przypadku konstrukcji piętrowej jest marnotrawstwem miejsca. Również to pod niskim łóżkiem możemy dobrze wykorzystać – dzięki temu zyskamy dodatkową sposobność na przechowywanie różnych rzeczy, których nie używamy codziennie np. w eleganckich pudełkach. Zebraliśmy kilka świetnych przykładów pokazujących, jak w pomysłowy sposób można zagospodarować przestrzeń pod łóżkiem – zarówno tym piętrowym, umieszczonym na antresoli, jak też pod klasyczną niską konstrukcją.