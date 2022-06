Wyjątkowy korytarz w 10 odsłonach!

Korytarz jest przestrzenią często pomijaną przy rozważaniach dotyczących aranżacji wnętrza.Zazwyczaj skupiamy się na salonie, łazience, czy też sypialni. Istotne jest by nie lekceważyć tej przestrzeni, ponieważ można z niej stworzyć naprawdę przepiękne aranżacje. Korytarz to nie tylko miejsce w którym wiszą nasze kurtki. To również pierwsza strefa, którą widzą odwiedzający nas w domu goście. Warto zaprezentować się z jak najlepszej strony i zadbać o to, by korytarz był naszą oryginalną wizytówką. Jest wiele możliwości związanych z aranżacją tej przestrzeni. Możecie do niej wstawić duże lustro, wygodną pufę, czy też funkcjonalny stolik. To jednak nie wszystko.

Przedstawiamy Wam kilka pomysłów na to, jak można urządzić swój korytarz. Skorzystajcie z nich i sprawcie, że nie będzie ona kojarzyć się z elegancją i wytwornością.