Wystrój kuchni – ciekawe aranżacje!

Szykowne, ciemne drewniane szafki kuchenne otwierane na wcisk lub ukryte, proste rączki to minimalistyczny i piękny przykład wystroju kuchni. Szafki te sprawiają wręcz wrażenie zabudowy meblowej w salonie, a nie kuchni. Typowe płytki kuchenne zastępuje tu ciepło oświetlony, szklany panel w neutralnym kolorze złamanej bieli. To potęguje odczucie, że wystrój kuchni skupiony jest na tym, by nie przypominała standardowego miejsca do gotowania i pieczenia, lecz bardziej elegancki pokój do wypoczynku. Pięknymi dodatkami są wiszące nad wyspą drobne lampki, przypominające dzieła sławnego projektanta Toma Dixona.