Jadalnia jak z bajki- tak ją urządzisz!

Bardzo modnym rozwiązaniem we wnętrzach jest oświetlenie w formie długich kabli z żarówkami. Najczęściej umieszcza się kilka takich egzemplarzy, by w pomieszczeniu nie było ciemno. Fachowcy z CablePower doskonale znają się na tego typu oświetleniu. Ten industrialny akcent sprawi, że każda jadalnia zyska oryginalnego charakteru. Warto podkreślić, że istnieje wiele kolorów kabli oraz kształtów żarówek, które możecie dowolnie dopasować do swojego wnętrza. Skorzystajcie z tego pomysłu w swoim domu, a Wasza jadalnia będzie prezentować się niezwykle!

