Urządzaj modnie w stylu EKO!

Styl EKO to także pomysł na to, by dać szansę starym meblom. Wkomponowanie mebli z poprzednich epok do nowoczesnych wnętrz to teraz szalenie modny zabieg wnętrzarski, którym każdy dekorator chce się w swoim domu pochwalić! Dlatego eksplorowanie mieszkań, piwnic naszych dziadków lub pchlich targów w poszukiwaniu choćby unikatowych krzeseł lub regałów to dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu. Przed remontem przemyślmy cztery razy to, czy dany, stary mebel nie będzie pasował do nowego wystroju. Charakterystyczny design lat minionych to wzornictwo, które aktualnie może nie być na topie, ale moda – jak wiadomo – zawsze zatacza koło, dlatego warto się zastanowić! A co najbardziej cenne we wspomnianych, wiekowych meblach? To, że kiedyś były wykonywane głównie z naturalnych, trwałych materiałów, czyli drewna, które jest szlachetnym, cennym tworzywem oraz najlepiej pasuje do wnętrz w stylu EKO!