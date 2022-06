Dobierz odpowiednie rośliny doniczkowe do… swojego charakteru!

Storczyk to jeden z najpopularniejszych, ozdobnych kwiatów, który można spotkać w naszych mieszkaniach. Prezentuje się wyjątkowo wykwitnie, elegancko, nadaje romantycznego, lekkiego charakteru naszej przestrzeni. Jego kolorowe kwiaty gwarantują nam, że doskonale dopasujemy go do każdego typu wnętrz. Jest to roślina, która nie wymaga dużych doniczek, dlatego w tym przypadku możemy sobie pozwolić na swobodę w doborze odpowiedniej donicy o np. wymyślnym designie. Niestety jeżeli chodzi o jego pielęgnację, to nie jest łatwa sprawa. Jest to bardzo wymagająca roślina, z której zasadami uprawy musimy się koniecznie wcześniej zapoznać, jeżeli pragniemy, aby zdobiła nasze wnętrze jak najdłużej. Londyńscy profesjonaliści z Appleyard London doskonale znają urok tejże rośliny.