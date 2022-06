Najlepsze triki na przechowywanie dekoracji!

Wspaniały świąteczny czas do którego tak gorączkowo się przygotowywaliśmy przez połowę grudnia niestety już niedługo będzie tylko wspomnieniem, a my będziemy musieli poczekać na nadejście kolejnych świąt, kiedy to zapach choinki roznosi się we wnętrzu naszego domu. Czego nie mogło zabraknąć w przestrzeni wypełnionej świąteczną atmosferą? Zielona choinka, mała lub duża, żywa czy sztuczna – każdy ma swój ulubiony typ. Niebawem powróci do pudełka lub dołączy do kolekcji w ogrodzie powiększającej się o jedno drzewko każdego roku. Bombki choinkowe, te złociste, pełne brokatowych fal, jak i te matowe, o niespotykanych kształtach, czy ze specjalną dedykacją – też będą musiały poczekać do następnego roku, aby zachwycać swoją aparycją. Ten sam los czeka girlandy, łańcuchy i inne dodatki. No właśnie, jak zabrać się za sprzątanie świątecznego domu? Gdzie i jak przechowywać dekoracje, aby cieszyły nas przez wiele kolejnych lat?