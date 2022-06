Efektowne oświetlenie schodów!

Punktowe światło halogenowe jest również w ostatnich latach bardzo rozpowszechnionym sposobem oświetlenia schodów. Jest ono bardzo delikatne, nie razi więc oczu, lecz subtelnie obmywa schody jasnym światłem. Sprawia, że konstrukcja wydaje się lżejsza. Nie musi być stosowane przy każdym stopniu, w zupełności wystarczy co dwa, trzy, tak jak jest to pokazane na zdjęciu. Często do tego typ świateł instaluje się czujniki ruchu, tak aby zapalały się automatycznie, gdy zbliżamy się do schodów, bez konieczności szukania po ciemku kontaktu.