Szara sypialnia – jakie dodatki dobrać?

Szara sypialnia to doskonały pomysł podczas urządzania nowego mieszkania, ponieważ łatwo znajdziemy do niej dodatki, które sprawią, że pomieszczenie nabierze oryginalnego charakteru. Płyty betonowe kojarzą nam się przede wszystkim z industrialnymi wnętrzami, coraz częściej pojawiają się również w bardziej klasycznych aranżacjach. W tej przedstawionej na zdjęciu stanową główną ozdobę. W zestawieniu z popielatym, pikowanym wezgłowiem łóżka oraz pościelą w szarej kolorystyce tworzą harmonijną, spokojną kompozycję. W sypialni należy unikać ostrych kontrastów, jest to miejsce gdzie odpoczywamy, dlatego otoczenie powinno być relaksujące, a nie pobudzające do działania. Jeżeli nie przepadamy za beżem, a białe meble wydają się nam zbyt kłopotliwe do czyszczenia szara sypialnia jest idealnym rozwiązaniem.