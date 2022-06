Kamień dekoracyjny we wnętrzu- 10 aranżacji

Marmur to najbardziej popularny kamień dekoracyjny. Bardzo chętnie stosowany do zdobienia salonu, kuchni czy przedpokoju. Charakterystyczne widoczne na nim spękania nadają mu niepowtarzalny i efektowny wygląd. Jak widzimy na zdjęciu niezwykle atrakcyjnie prezentuje się na schodach. Ciemna, głęboka barwa kontrastuje z jasnymi żyłami, rysującymi niezwykły rysunek na jego powierzchni. Marmur to kamień dekoracyjny wyjątkowo odporny na wpływ wysokiej temperatury, dlatego można go wykorzystać np. do budowy kominka. Jest niestety materiałem wrażliwym na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, dlatego warto pamiętać o jego odpowiedniej impregnacji.