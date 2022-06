Od starości do nowoczesności!

Odwracamy się i naszym oczom ukazuje się nowoczesna jadalnia z kuchnią. No chyba, że wzrok ucieknie nam ku sufitowi – teraz wszystko staje się jasne! Dawną konstrukcję zachowano wewnątrz, zabudowywując balkon i rozbudowując w ten sposób przestrzeń prywatną domu. Architekci zdecydowali się odrestaurować oryginalne belki dachu, co przydaje rezydencji charakteru. Ich ciemne drewno wspaniale kontrastuje z jasnymi ścianami. Swoje miejsce znalazła tutaj nawet stara drabina, którą przycięto i przemieniono na wieszak na ręczniki i ściereczki. To naprawdę nas zaskoczyło! Jeśli chodzi o wystrój to kuchnia z meblami z frontami z ciemnego, prawie czarnego drewna może być doskonałą inspiracją dla tych, którzy chcą się wyróżnić.