Podniebne mieszkanie we Wrocławiu

Ogromny, umieszczony na dachu taras, zapewnia doskonałe miejsce na oazę zieleni w samym centrum wielkomiejskiego zgiełku. Dostać można się na niego poprzez szklane drzwi w salonie. Jego zadaszona część dostała wyłożona kamiennymi płytkami, gdzie można spędzać czas na zewnątrz także przy niepogodzie. Pozostała część tarasu to w głównej mierze pięknie utrzymany trawnik, który sprawia, że poczuć można się tutaj jak we własnym ogrodzie. Plus oczywiście ten widok- cały Wrocław w zasięgu ręki!

