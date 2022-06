Sprawdzone sposoby na urządzenie małego pokoju!

Rozsądek podpowiada, że w małym pokoju dla jednej osoby powinno znaleźć się pojedyncze łóżko. Jednak by było wystarczająco wygodnie i swobodnie, materac nie powinien być węższy niż 90 centymetrów. Najlepiej wyposażyć się w łóżko ze skrzynią pod spodem, w której można chować pościel. Najlepszy wybór łóżka do małych pokoi to te najprostsze, jedynie z wezgłowiem. Westalki, kanapy to opcje mniej wygodne i zawsze zabierające więcej miejsca.