Małe kuchnie- 10 pomysłowych aranżacji!

Małe kuchnie świetnie wyglądają również w stylu eklektycznym! Projektanci z MJ Home zaaranżowali tą niewielką przestrzeń z przewagą jasnego, surowego drewna oraz bieli, dzięki czemu wnętrze wygląda niezwykle przytulnie, a jednocześnie nowocześnie. Drewniane fronty szafek zostały zestawione z czarnymi uchwytami, co nadaje im nietuzinkowego wyglądu. Małe kuchnie często są otwarte na całe mieszkanie, tworząc jedno pomieszczenie razem z jadalnią, czy salonem. Jeżeli nie chcecie, by zdominowały one resztę przestrzeni, postarajcie się na ograniczenie typowo kuchennych elementów do minimum. Projektanci zrezygnowali z dużego okapu, na rzecz niewielkiego, wbudowanego w ścianę, dzięki czemu zupełnie się on nie wyróżnia. Co więcej, nie pokryli oni całej ściany przy blacie roboczym płytkami, decydując się wyłącznie na subtelne, niebieskie kafelki nad kuchenką, biorąc pod uwagę, że jest to miejsce najbardziej narażone na zabrudzenia. Jeżeli obawiacie się takiego rozwiązania, szczególnie przy białych ścianach, wybierając farby, zdecydujcie się na takie, które są odporne na wodę i zabrudzenia. Producenci prześcigają się w coraz to nowych technologiach, dzięki czemu umycie, nawet białej ściany, jest tak proste, jak wyczyszczenie płytek kuchennych.