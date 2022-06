Niebieska łazienka – oryginalne pomysły

Nie da się ukryć, że ta łazienka jest tak naprawdę biała. Jednak niebieska wanna stojąca na środku, jako jej główny element, nakłania do zupełnie nowego spojrzenia na realizację pomysłu o nazwie niebieska łazienka. Piękna wanna na lwich łapach to marzenie wielu! Niestety nie każdy może sobie pozwolić na wolnostojącą wannę, ale Ci, którzy dysponują odpowiednią przestrzenią powinni się nad taką aranżacją zastanowić. Jeżeli już szaleć, to dlaczego nie pokusić się o ciekawy kolor? Niebieska łazienka zostaje sprowadzona w tym wydaniu do cudownej wanny, która nie potrzebuje już żadnych dodatków i dekoracji. Inne ciekawe aranżacje łazienek można zobaczyć tutaj: 10 niezwykłych łazienek!